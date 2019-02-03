المقداد: العقوباات الغربية على سوريا كانت السبب الأساسي لمعاناة المواطن السوري

أكد نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​، أن "العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي فرضتها ​الولايات المتحدة الأميركية​، والدول الغربية وأدواتها في المنطقة على ​سوريا​ كانت السبب الأساسي لمعاناة المواطن السوري".

وأشار المقداد خلال مشاركته في مؤتمر "الجمعية البريطانية السورية"، إلى أنه "ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمرات حول ​الوضع الاقتصادي​ في سوريا"، موضحاً أنه "من بين هذه المؤتمرات، مؤتمر ​بروكسل​ الذي سيعقد منتصف الشهر الحالي".

وطالب المقداد ​الأمم المتحدة​ بـ "ألا تحضر مؤتمر بروكسل، لأن هدفه الأساسي فرض الشروط السياسية، بمعنى أن ما لم تستطع الدول الغربية فرضه على سوريا في الميدان، سيحاولون فرضه ب​السياسة​، وهذا لن يحصل أبداً لأننا شعب حر ومستقل وذو سيادة".

واعتبر، أن "قانون قيصر الأميركي ضد سوريا، لا يمكن مواجهته إلا باستمرار الصمود"، لافتاً إلى "وجود عدة قضايا كان الهدف منها خنق البلد اقتصادياً وسياسياً لخدمة إسرائيل".