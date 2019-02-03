مسؤول تونسي هاجم رئيس حكومة البلاد: أخطر ما عرفته تونس

هاجم الأمين العام لـ"حزب ​العمال​" التونسي حمة الهمامي، رئيس ​الحكومة​ ​يوسف الشاهد​، واصفاً الحكومة بأنها أخطر ما عرفته تونس، مطالبا بإسقاطها، مشيراً إلى أن "الائتلاف الحاكم ويوسف الشاهد وحركة النهضة أخطر ما عرفت تونس من حكومات بعد سقوط الدكتاتورية في 2011".

ودعا الهمامي إلى "ترحيل حكومة الشاهد لأن البلاد محتاجة لحكم يضع حدا للتفريط في السيادة الوطنية والهجوم على الحريات العامة ويوقف نزيف الانهيار الذي تشهده تونس في كل مناحي ​الحياة​"، متهماً الحكومة بـ"بيع البلاد وضرب مصالح كل الفئات الاجتماعية من أجل مصالحها السياسية الضيقة، سواء كان الأستاذ أو العامل أو أصحاب المؤسسات والتجار والفلاحين والمثقفين والإعلاميين والمبدعين والعاطلين عن العمل".