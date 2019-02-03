مسؤول اسرائيلي سابق: الجيش الإسرائيلي أصيب باحباط بالحرب الأخيرة على غزة

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق ​اللواء​ احتياط يائير جولان، عن "إحباط أصاب ​الجيش الإسرائيلي​ في الحرب الأخيرة على غزة لطول أمدها"، مشيراً إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي ألقى 1200 ​صاروخ​ و​قنبلة​ دقيقة على أهداف فارغة ب​قطاع غزة​، بعد أن أصابهم الإحباط بسبب عدم انتهاء الحرب بسرعة".

ولفت إلى أن "هذا التخوف وصل بسرعة إلى الجنود، وأن الأمر يضر بثقة الجنود بالقادة العسكريين في الجيش، وبقدرتهم على الانتصار"، موضحاً أن "مشكلة ​قيادة الجيش​ تعتبر بمثابة مشكلة وعي، فالجيش لا يعول كثيرا على سلاح المشاة ورسالته خلال الحرب كانت بأن سلاح الجو فقط يمكن له حسم الحرب، لكن هذا الواقع يحمل في طياته كارثة، وتقليل دور سلاح المشاة يضعف من الروح المعنوية للضباط الصغار".

وأشار إلى أن "​القيادة​ السياسية في إسرائيل لم تأخذ بعين الاعتبار انتقادات ضباط كبار من هيئة أركان الجيش الإسرائيلي لمدى جهوزية الجيش للحرب آنذاك".