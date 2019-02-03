الإنتربول العربي يصدر مذكرة توقيف بحق مستشار ياسر عرفات

أعلنت ​الشرطة​ العربية التابعة ل​مجلس وزراء الداخلية العرب​ "​الإنتربول​ العربي" عن "إصدار مذكرة إلقاء قبض على المطلوبين محمد رشيد خالد سلام، وعلى المتهم وليد النجاب"، مشيرةً إلى أن "مذكرة إلقاء القبض على المتهمين محمد رشيد ووليد النجاب عممتا على المطارات والمعابر في ​الدول العربية​".

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