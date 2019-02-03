حكومة أستراليا: مغادرة آخر أطفال بمعسكرات المهاجرين في ناورو

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ فى بيان ان آخر أربعة أطفال من طالبى اللجوء فى المخيمات التى يديرها الأستراليون فى ناورو تقدموا جميعا بطلبات لإعادة توطينهم فى ​الولايات المتحدة​. ولفت موريسون فى بيان مشترك مع وزير ​الهجرة​ ديفيد كولمان إلى ان "كل طفل طالب لجوء قد نُقل الآن من ناورو أو تم التعامل مع طلبه وله مسار واضح لمغادرة ​الجزيرة​". وبموجب ​سياسة​ الهجرة فى ​أستراليا​، يتم إرسال طالبى اللجوء الذين يتم اعتراضهم فى البحر أثناء محاولة للوصول للبلاد إلى المخيمات فى ​بابوا غينيا​ ​الجديدة​ وناورو.

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