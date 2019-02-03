حاكم ولاية فيرجينيا ينفي ظهوره في صورة عنصرية ويرفض الاستقالة

أكد الحاكم الديمقراطي لولاية ​فيرجينيا​ الأميركية، رالف نورثام، في مؤتمر صحافي أنه لن يستقيل من منصبه، لكنّه غيّر روايته بشأن صورة قديمة له تحتوي على مضمون عنصري تعود لسنوات دراسته كان قد قدمّ اعتذرا بشأنها.

ولت الى أنه لا يظهر في صورة مثيرة للجدل تعود إلى سنوات دراسته في كلية الطب عام 1984 في الكتيب الذي يصدر سنويا عن متخرجي الجامعة، ويبدو فيها شخص غطى وجهه بالأسود وإلى جانبه شخص يلبس الرداء الأبيض الطويل المعروف لجماعة "كو كلوكس كلان" ​العنصرية​.

وقال نورثام: "في الساعات التي تلت البيان الذي أصدرته البارحة، دققت مع عائلتي وزملائي في الصف حينها، وتوصّلت لاستنتاج بأنني لست الشخص الذي يبدو في الصورة"، مشيرا الى أن "أمورا عديدة نعتبرها اليوم حقا مقيتا كانت مألوفة في الماضي"، مبديا عدم استغرابه لنشر مثل تلك المواد في الكتيب السنوي حينها.