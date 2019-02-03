آلاف الفنزويليين يحتشدون في إسبانيا لإظهار دعمهم لخوان جوايدو

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- أ ش أ:

احتشد آلاف الفنزويليين وسط العاصمة الإسبانية (مدريد) لإظهار دعمهم لخوان جوايدو الرئيس المؤقت لفنزويلا.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، اليوم الأحد، أن عمدة العاصمة كاراكاس السابق أنطونيو ليديزما - الذي فر من سجن فنزويلي وتوجه إلى إسبانيا عام 2017 - شارك في هذه التظاهرات المعارضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن هذا التجمع تزامن مع مسيرة رئيسية لجوايدو في فنزويلا شارك فيها عشرات الآلاف من أنصاره لمطالبة مادورو بالتخلي عن السلطة.

ووفق إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، ارتفع عدد الأشخاص الذين ولدوا في فنزويلا ويعيشون في إسبانيا من 165 ألف شخص في عام 2015 إلى 255 ألفا في العام الماضي.

وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد الشهر الماضي. وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.