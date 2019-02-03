الاتحاد الأوروبي يعتزم الاعتراف بجوايدو بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمادورو

محمد اسماعيل - القاهرة - ​برلين (د ب أ)

من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد مهلة مدتها ثمانية أيام منحها الاتحاد الأوروبي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وأعلنت سبع دول في الاتحاد الاوروبي اعتزامها الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً للبلاد بعد انتهاء المهلة.

ورفض مادورو بالفعل مطلب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا ووصفه بأنه "وقح" قائلا لمؤيديه في اجتماع حاشد أمس السبت "أنا الرئيس الحقيقي لفنزويلا."

وفي مظاهرة للمعارضة بالقرب من كاراكاس، قال جوايدو للمتظاهرين المناهضين لمادورو: "سنبقى في الشوارع حتى تكون هناك حرية، وحكومة مؤقتة وانتخابات جديدة".

وأعلن جوايدو، زعيم الجمعية الوطنية، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير، وهي خطوة اعترفت بها الولايات المتحدة ودول أخرى على الفور.