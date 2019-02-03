مقتل ثمانية أشخاص جراء انهيارات طينية في بوليفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لاباز (د ب أ)
لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم في بوليفيا أمس السبت جراء انهيارات طينية طمرت ست سيارات على طريق جبلي بالقرب من العاصمة لاباز، وفقا لما ذكرته صحيفة "إل ديبر".
وطمر الطين عدة سيارات على الطريق من يولوسيتا إلى كارانافى بعد أيام من هطول الأمطار الغزيرة في كارانافى. وأصيب 17 شخصا بجروح.
وتم إخلاء عشرات المنازل من قاطنيها.
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