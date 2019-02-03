كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وثائق جديدة تثبت تورط أمريكا في إسقاط شاه إيران ودعم الخميني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت فرح ديبا أرملة شاه إيران محمد رضا بهلوي، في حديث لإذاعة "راديو فردا" الإيرانية أن الأسرة الحاكمة حصلت على وثائق تثبت دعم الدول الغربية للخميني للوصول إلى السلطة.

وأضافت: "الغرب كان متورطا في دعم الخميني، أتذكر أنه جاءت قوة أمريكية بقيادة جنرال يدعى هيزر وطلبت منا مغادرة إيران خلال خمسة أيام، ولم يكن لدى جلالة الملك (شاه إيران) أي علم بذلك، ثم جاء ويليام إتش سوليفان السفير الأمريكي في طهران إلى الشاه وطلب منه مغادرة إيران، لأنه أين ما يذهب بمدن إيران ستخرج احتجاجات ضده وقال إن كل الأمور تقود للثورة، ثم هاجمت الصحف الأجنبية والبث التلفزيوني والإذاعي الأجنبي إيران".

وتابعت: "هناك أدلة ووثائق واعترافات من كبار المسؤولين الغربيين تؤكد أنهم قدموا للخميني أنواعا من الدعم في الإعلام وغيره منذ عدة سنوات مضت. رأيت السيد لورد أوين وزير الخارجية البريطاني حينها في العاصمة لندن، وقال لي لو كنا نعلم أن الملك مريض، لما وافقنا على ما حدث في إيران. حسنا، ماذا تفهم من ذلك".