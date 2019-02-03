كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليون يمني بالساحل الغربي يستفيدون من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏بلغ عدد السلال الغذائية التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي الساحل الغربي اليمني أكثر من 140 ألف سلة استفاد منها أكثر من مليون شخص في 121 قرية ومنطقة على امتداد مدنه وقراه خلال الفترة من 20 يونيو 2018 إلى 30 يناير الحالي.

وقال ممثل "الهلال الأحمر الإماراتي" في الساحل الغربي إن تلك السلال الغذائية تأتي في إطار القوافل الغذائية التي تسيرها هيئة الهلال الأحمر إلى قرى ومناطق الساحل الغربي لليمن في إطار الاستجابات السريعة والمتواصلة من قبلها لاحتياجات ومتطلبات المواطنين اليمنيين والتخفيف من معاناتهم وتحسين مستوى أوضاعهم المعيشية في ضوء نهج العطاء للإمارات.

وقال مسؤولون محليون ومواطنون في القرى والمناطق المستفيدة إن الأوضاع في مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي كانت صعبة للغاية قبيل تدفق المساعدات الإماراتية جراء حرب وحصار وانتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مشيرين إلى أن الدعم والمساعدات الإغاثية والغذائية، التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لعبت دورا كبيراً في التخفيف من معاناة أهالي الساحل الغربي والمساهمة في تعزيز استقرارهم في قراهم ومناطقهم وإعادة أوضاعهم إلى سابق عهدها قبل إشعال مليشيا الحوثي الحرب في اليمن.

وأشادوا بجهود الهلال الأحمر الإماراتي، وأكدوا أنه كان ولا يزال سباقا في تقديم مختلف المساعدات الإنسانية لأهالي مدن وقرى ومناطق الساحل، موضحين أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعد أول منظمة محلية وعربية ودولية، تصل إلى قرى ومناطق الساحل الغربي وتغيثها وتنفذ فيها حزمة مشاريع خدمية ضرورية ظلوا محرومين منها.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لقيادة وحكومة وشعب الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لوقوفها إلى جانبهم ومد يد العون والمساعدة لهم لتجاوز آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون وخلّفت مآسي كارثية وأزمات معيشية واقتصادية صعبة ألقت بظلالها على السواد الأعظم من المواطنين اليمنيين.