كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 10 أطنان مساعدات إغاثية في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم دفعة جديدة من المساعدات لأهالي المناطق الصحراوية في محافظة شبوة.

وأوضحت وكالة أنباء امارات أن هيئة الهلال وزعت 10 أطنان من المساعدات الإغاثية الغذائية على المناطق الصحراوية المجاورة لمدينة عتق بمحافظة شبوة استهدفت "627" فردا تلبية لنداءات الاستغاثة العاجلة التي أطلقها أهالي هذه المناطق وفي إطار مساهمتها للتخفيف عن كاهل الأسر غير القادرة.

وأعربت الأسر المستفيدة عن جزيل شكرها لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر على هذه المساعدات التي أسهمت في تخفيف معاناتهم.

وينفذ هلال الإمارات حملات اغاثية وتنموية شبه متواصلة في العديد من المحافظة، حيث وزع في 22 يناير الماضي، 50 طنا من المساعدات على 12 الف مستفيد بمحافظة شبوة.

وحسب وكالة وام، وزع فريق هيئة الهلال الاحمر الإماراتي خلال يناير الجاري أكثرمن 50 طنا من المساعدات الغذائية استفاد منها 12 ألف يمني من الأسر المحتاجة بالمناطق النائية في محافظة شبوة.

وشملت المساعدات الاحتياجات الأساسية للسكان في مديريات مرخة السفلى ومرخة العليا من المواد التموينية الضرورية والمواد الغذائية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار جهود هئية الهلال الاحمر الاماراتي الإغاثية والإنسانية وحرصها على تقديم العون للمحتاجين في المناطق التي تعاني من الظروف الاقتصادية التي تمر بها اليمن.

وثمن المسؤولون في محافظة شبوة هذه المساعدات الإغاثية والإنسانية التي اسهمت بشكل كبير في التخفيف من وطأة معاناة الأسر الفقيرة.

كما اعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات وهيئة الهلال الاحمر على المساعدات التي قدمتها في مختلف المجالات والتي كانوا فى امس الحاجة اليها.

عيادة متنقلة لمكافحة "حمى الضنك"

ومن ضمن مشاريع الهلال في شبوة، دشن ملتقى ابناء شبوة "3+1 " في 15 يناير الماضي، العيادة المتنقلة لمجابهة وباء حمى الضنك والحصبة وحملة رش ضبابية لمكافحة وباء "حمى الضنك" وذلك بدعم وتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة.

واستهدفت حملة الرش الضبابي التي نفذها ملتقى ابناء شبوة "3+1 " على مدى 3 أيام مكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة ومنها حمى الضنك وذلك في جميع الأحياء السكنية بمنطقة ظليمين ومنطقة رمه بمديرية مرخة السفلى ترافقها عيادة متنقلة للفحص المجاني على الحالات المشتبه بأصابتها وصرف الأدوية مجانا.

وقال المهندس مبارك بن حمامه المشرف الميداني لفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة إن الهيئة مولت العيادة المتنقلة وحملة الرش من أجل المساهمة في القضاء على وباء "حمى الضنك" والحد من إنتشار الحميات الفيروسية الأخرى التي أصابت وحصدت أرواح الكثيرين في محافظة شبوة وذلك في استجابة سريعة بعد اعلان الجهات الصحية في مديرية مرخة السفلى تفشي "حمى الضنك" بصورة غير مسبوقة ما حدا بالهلال الأحمر الإماراتي إلى التدخل العاجل للبدء الفوري في عمليات المكافحة لدرء مخاطرها على حياة السكان.