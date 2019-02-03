كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: هذه أبرز جهود الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير مفصل عن أبرز المشاريع والخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي للمواطنين في مناطق الساحل الغربي من تعز إلى الحديدة.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات في إعادة تطبيع الحياة في الساحل الغربي بشكل كبير وكانت صاحبة الدور الريادي في دعم المشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية والخدماتية في المناطق المحررة، وفقاً للمركز الإعلامي لقوات العمالقة.

وتنوعت مشاريع دولة الإمارات ممثلة بذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشملت مجالات الإغاثة والصحة والتعليم والمياه والصيد وغيرها من الجوانب الإنسانية والقطاعات العامة التي تسهم في خدمة كافة المواطنين في الساحل الغربي .

وفي هذا التقرير نرصد أبرز المشاريع المتنوعة والمقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إمتداد مناطق الساحل الغربي .

تقديم دعم جديد لمستشفى المخا

حيث قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعماً جديداً لمستشفى المخا بالساحل الغربي ، والذي يقدم الخدمات الصحية والعلاجية لكافة المواطنين على إمتداد الساحل الغربي مجاناً

. وتمثل الدعم الذي قدمه الهلال الأحمر الإماراتي لمستشفى المخا بالمعدات الطبية لمختلف أقسام المستشفى وسيارات إسعاف وسيارات نقل ، بالإضافة إلى تكفل الهلال الأحمر الإماراتي بدفع رواتب الأطباء والطبيبات والعاملين المتطوعين في المستشفى .

خمسة مراكز صحية ومراسي للصيد

استكمل الهلال الأحمر الإماراتي إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز ثلاثة مراكز صحية وهي : مركز الزهاري الصحي – مركز أبو زهر الصحي – مركز الجريبة الصحي .

كما إنتهى الهلال الأحمر الإماراتي من إنشاء وتأهيل مراسي للصيد والإنزال السمكي في مناطق مختلفة من الساحل الغربي وهي : مرسى الحيمة للصيد والإنزال السمكي ، مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي .

دعم مشاريع قطاع المياه

الدعم الواسع للهلال الأحمر الإماراتي شمل قطاع المياه ، مشروع شبكة المياه لمنطقتي يختُل والزهاري ويمتد المشروع على مسافة 13 كيلومتر ، وسيخدم هذا المشروع عشرات آلاف المواطنين ويخفف عنهم أعباء توفير المياه الصالحة للشرب والإستخدام الآدمي ، والذي شارف الهلال على إتمام إنجازه حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 70% من إجمالي مشروع شبكة المياه للمناطق التي سيغطيها المشروع الحيوي .

إعادة تأهيل خزان مياه منطقة الجديد

ضمن مشاريع دعم قطاع المياه نفذ الهلال الأحمر الإماراتي مشروع إعادة تأهيل الخزان المركزي للمياه في منطقة الجديد بمديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز بالساحل الغربي .

هذا الخزان المركزي للمياه يعد ذو أهمية بالغة إذ يغطي هذا المشروع 5 قرى ويستفيد منه أكثر من 10 الف نسمة يقطنون تلك القرى .

وصول خزانات مياه

وتواصلاً للدعم الإنساني للهلال الأحمر الإماراتي في مجال مشاريع المياه ، ومواصلة لمشاريع "سقيا الإمارات" وصلت إلى الساحل الغربي خزانات المياه مقدمة من دولة الإمارات لتغطية إحتياجات المواطنين للمياه لكافة المناطق المحررة في الساحل الغربي إبتداءً من أول منطقة محررة في مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز ، وحتى آخر منطقة محررة في مديرية الحالي التابعة لمحافظة الحديدة .

خزانات المياه المقدمة من الإمارات ستسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين في توفير وخزن المياه النظيفة والصالحة للشرب ، والتخفيف من مشكلة شح المياه في المناطق المختلفة بالساحل الغربي .

إفتتاح مركز صحي في منطقة الجريبة

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مركزاً صحياً في منطقة الجريبة السفلى التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة ، والذي تم إنشاءه وتجهيزه بدعم كامل من الهلال الأحمر الإماراتي .

هذا المركز الصحي يقدم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين مجاناً ويغطي ستة مناطق في الدريهمي وهي : الجريبة السفلى – الجريبة العليا – النخلة – القضبة – الوادي – المسني ، ويستفيد من هذا المركز الطبي أكثر من 100 الف مواطن يقطنون في تلك المناطق الواسعة .

تقديم قوافل الإغاثة لتغطية كافة مناطق الساحل الغربي

بعد عام من إسهامها في إطار الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين والنازحين في الساحل الغربي قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قوافل إغاثية وغذائية لسكان الساحل الغربي في مختلف القرى والمدن واستقبل ميناء الزيت بالعاصمة عدن قوافل إغاثية جديدة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومخصصة لسكان الساحل الغربي لتخفيف معاناة المواطنين هناك والتي كانت تعاني خلال فترة سيطرة المليشيات على تلك المناطق .

تنظيم حفلا شبابي وكرنفالي بالمخا

في إطار نشر قيم التسامح والتعايش في المناطق المحررة ، وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نظم مكتب الشباب والرياضة في مديرية المخا كرنفال رياضي وسياحي تحت شعار ( المخا كوفي للتعايش والسلام ) .

وتضمن الكرنفال بطولة سباق الماراثون ، وبطولة للسباحة بمشاركة 200 شاب وناشئ يمثلون مديرية المخا وعدد من المحافظات المحررة .

دعم قطاع التعليم

ضمن اطار عام التسامح دعم قطاع التعليم في الساحل الغربي بسبعة مشاريع، في إطار تدشين عام التسامح في الساحل الغربي ، دشن الهلال الأحمر الإماراتي سبعة مشاريع في قطاع التعليم ، وتضمن التدشين دعم التعليم بسبعة مشاريع لترميم وإعادة تأهيل المدارس الإبتدائية والثانوية .

وشملت المشاريع التعليمية مدارس :

– مدرسة الوحدة منطقة السيمن .

مدرسة طارق بن زياد منطقة الشجيرة .

– مدرسة الخليج 365 منطقة الطائف .

– مدرسة الإتحاد مديرية موزع .

– مدرسة الفتح منطقة قطابا .

– مدرسة علي بن الفخر منطقة المتينة .

– مدرسة الخير منطقة موشج .

دعم مجال الصيد والإنزال السمكي

ضمن مساعيها لتسيير أمور حياة الناس وأعمالهم وسّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتشمل قطاع الصيد والإنزال السمكي في مختلف مناطق الساحل الغربي .

وواصلت تنفيذ المشاريع والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه 90% ، وشمل 7 مراكز للصيد والإنزال السمكي في كلاً من : ( الخوخة – واحجة – الجديد – الكدحة – الزهاري – الرويس – يختل ) .

العيادة الطبية المتنقلة في الغويرق بالتحيتا وفي مدارس مديرية المخا

في إطار توسيع جهودها الإنسانية دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العيادة الطبية المتنقلة في منطقة الغويرق بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .

وتعد العيادة الطبية المتنقلة من أهم المشاريع التي إستطاعت الوصول إلى المناطق البعيدة والنائية في التحيتا ، وفي اليوم الأول من التدشين إستقبلت العيادة أكثر من 80 حالة مرضية وتلقت الرعاية والمعالجة الكاملة .

وفي مديرية المخا غربي تعز دشن الهلال الأحمر الإماراتي مشروع العيادة الطبية والرعاية الصحية للمواطنين ولطلاب وطالبات المدارس في مديرية المخا بمحافظة تعز .

وتستهدف الحملة المواطنين وطلاب وطالبات المدارس الثانوية والإبتدائية لتشمل أكثر من 150 الف مواطن بالإضافة إلى طلاب المدارس ، وتعالج العيادة الطبية المتنقلة عدد من الأمراض وأبرزها ( الإلتهابات الرئوية والملاريا والأمراض الجلدية والإسهالات ).

دعم لستة مخابز في الخوخة والتحيتا

واصل الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الدعم المادي والعيني الكامل لستة مخابز في الخوخة والتحيتا بمحافظة الحديدة ، وتوزع تلك المخابز 30 الف رغيف يومياً للأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق الخوخة والتحيتا ، وتستفيد من هذا الدعم أكثر من الف أسرة .

نور الهلال ينهي ظلام غليفقة والطائف

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع إنارة قريتي غليفقة والطائف في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة ، وتضمن المشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية والأجهزة الكهربائية للمواطنين لتشمل أكثر من 250 منزلاً .

وعبّر المواطنون عن سعادتهم وقدموا شكرهم للإمارات على المساعدات التي قدمتها وأبرزها إنارة قريتي غليفقة والطائف بالدريهمي .

ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الإمارات للتخفيف من وطأة المعاناة لدى السكان في مناطق الساحل الغربي ومساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية .

دعم مستشفى التحيتا بالأدوية ، ودعم 10 مراكز صحية في الدريهمي

إستجابة للمناشدة الإنسانية التي أطلقتها إدارة مستشفى التحيتا قدم الهلال الأحمر الإماراتي دعماً بقافلة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى التحيتا ، والذي كان يعاني من شحة الأدوية التي نفذت عليهم منذ أيام .. الأمر الذي كان سيضطر العاملين بالمستشفى لإغلاقها .. إلا إمارات الخير أبت أن تغلق مستشفى في الساحل الغربي ويد الهلال تستطيع الوصول إليها .

وفي مديرية الدريهمي قدم الهلال الأحمر الإماراتي الدعم لـ10 مراكز صحية في المديرية ، وشمل الدعم قافلة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى دفع رواتب الموظفين في تلك المراكز والبالغ عددهم أكثر من 60 كادراً صحياً يقدمون الرعاية الصحية لأكثر من 20 الف مواطن في تلك المناطق .