كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي ليبي: غسان سلامة الأكثر جرأة في انتقاد الأطراف السياسية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد العزيز أغنية، إن المبعوث الأممي، غسان سلامة، كان أكثر جرأة في وصف الوضع الليبي، وأنه تكلم عن أن الصراع في ليبيا بات بين الليبيين على الثروات الضخمة ليضع يده على مصطلح ليبي أُطلق منذ زمن وهو "دواعش المال العام" ومن يدعمهم من الدول الغربية الأخرى.

وأضاف أغنية، خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هؤلاء الدواعش متمثلين في ثلاثة مراكز أساسية في ليبيا، الاستثمارات الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي، ورأى أن هناك حُمى من الدول الغربية للسيطرة على مقدرات الشعب الليبي ولا يهمهم ما يحدث للشعب.

ورأى أغنية أن المبعوث الأممي كان أكثر حدة وجرأة في انتقاد الأطراف السياسية المختلفة، ورغم اجتماعه بالجميع إلا أنه لم يستطع أن يحرك أي شيء ويتلكأ في عقد المؤتمر الوطني الجامع، متابعاً أن سلامة استطاع أن يزيّل بعض الصعاب إذ أصبحت الأطراف السياسية الليبية الآن تلتقي مع بعضها البعض وهو ما يُعد تطور في الطريق الصحيح.