كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاتب: لبنان سينهار حالة فشل "حكومة الحريري" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل اللبناني، جورج علم، إن الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة سعد الحريري، قدرها هو العبور من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لأنه في حالة فشلها يعني انهيار لبنان، لافتا إلى أنه خلال الحرب التي شهدتها لبنان ظلت العملة الوطنية ثابتة أما الآن تواجه الليرة اللبنانية الخطر.

وأضاف علم، خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن العمود الفقري للمجتمع اللبناني هي العملة الوطنية، ومع انهيار الليرة سينهار السقف على الجميع، مؤكداً أن قدر تلك الحكومة الجديدة هو أن تحمي الليرة اللبنانية، مشيرا إلى أن هناك دولاً أبدت استعدادها لتقديم الدعم للدولة اللبنانية.

ورأى علم أنه لا يوجد انسجام بين أعضاء الفريق الحكومي، وإذا كان هناك انسجاماً لما استمرت عمليات تأليف الحكومة لمدة تسعة أشهر، إلا أن هناك تحديات كبيرة أمام الجميع والتي تفرض انسجاماً للحد الأدنى حيال الملفات المعيشية الاجتماعية الضاغطة وعدة ملفات أخرى.