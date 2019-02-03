المغرب يجري مفاوضات جديدة مع اليابان للاتفاق الضريبي

أعلنت الحكومة اليابانية قرب انطلاق المفاوضات بينها وبين نظيرتها المغربية، بشأن اتفاق ضريبي جديد بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها، إن حكومتي البلدين ستدشنان قريبا مفاوضاتهما بشأن اتفاق ضريبي، موضحة أن الجولة الأولى من التفاوض ستنطلق يوم الاثنين المقبل، 4 فبراير، في العاصمة اليابانية طوكيو.
ويأتي الإعلان في سياق يتسم بدخول اليابان سلسلة تفاوض مع العديد من الأطراف الدولية، بشأن الاتفاقات التجارية، على رأسها المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
كما يتسم سياق إعلان هذه المفاوضات بدخول العلاقات التجارية العالمية مرحلة تحول كبيرة واشتداد الخلافات حولها.
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