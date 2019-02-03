مجهولون يغتالون الروائي العراقي علاء مشذوب في كربلاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اغتال مسلحون مجهولون، أمس السبت، الناشط والروائي العراقي علاء مشذوب في مدينة كربلاء جنوبي البلاد. وقال الضابط العراقي في قيادة عمليات الفرات الأوسط التابعة للجيش، صفاء كامل، إن "مشذوب اغتيل أمام منزله وسط مدينة كربلاء".

وكان مشذوب اجتمع مع مجموعة من الكتاب والصحفيين في أحد الملتقيات، حتى قرر المغادرة إلى منزله الذي يقع بالقرب من مركز المدينة القديمة، ليعترضه مسلحون ويطلقون عليه الرصاص.

وعرف الكاتب والناشط والروائي علاء مشذوب بكتاباته التي تنتقد التدخلات الخارجية في شؤون البلاد، وانتقاده للدور السلبي لبعض رجال الدين على مدى السنوات الماضية.

ومشذوب من مواليد العام 1968، وتخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد عام 1993، وحاصل على دكتوراه في الفنون الجميلة عام 2014.

وصدرت له روايات منها "مدن الهلاك – الشاهدان" (2014)، و"فوضى الوطن" (2014 ) و"جريمة في الفيسبوك" (2015) و"آدم سامي – مور" (2015). كما صدرت له عدة مجموعات قصصية أبرزها "ربما أعود أليك" و"زقاق الأرامل".

وتشهد محافظة كربلاء ذات الأغلبية الشيعية جنوبي العراق وضعاً أمنياً مستقراً، ولم تسجل فيها حوادث اغتيالات أو عمليات مسلحة.