انت الان تتابع تفاصيل خبر القوات الأمريكية تعود إلى قلب بغداد وتثير مخاوف المليشيات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 08:22 صباحاً - تواصل قوات أمريكية ظهورها في أحياء مختلفة داخل العاصمة العراقية بغداد، بدأته بشكل واضح عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصحبة زوجته قاعدةً عسكرية أمريكية، غربي العراق، في ديسمبر الماضي.

واختفت القوات الأمريكية من الظهور في شوارع بغداد عقب انسحابها من البلاد باتفاق مع الحكومة العراقية، في 2011، وإبقاء قوات محددة توجد داخل مواقع عسكرية خاصة.

وغزت القوات الأمريكية البلاد على رأس قوات دولية في عام 2003؛ وأطاحت بنظام الحكم الذي كان يقوده حينذاك الرئيس الراحل صدام حسين.

واليوم أصبح وجود قوات أمريكية تجوب أحياء في بغداد حديث سكان العاصمة، وقد أكد بعضهم لمراسل "الخليج 365" أن قوات أمريكية مسلحة بكامل عتادها ترافقها وحدات من الجيش العراقي تجولت في مناطق سكناهم.

حسين الفضلي، الذي يسكن منطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد، التي تعتبر من معاقل المليشيات، قال إن قوة أمريكية ترافقها وحدات من الجيش العراقي تجولت في المنطقة، مؤكداً لـ"الخليج 365" أن القوة الأمريكية "كانت تبحث عن قادة في المليشيات".

وأوضح أن القوة الأمريكية أجرت عملية استطلاع في المنطقة، وفتشت عدداً من المواقع والمنازل التابعة للمليشيات، مؤكداً أن "المليشيات كانت أخلت عدة مواقع لها في المنطقة قبل أيام قليلة".

أما علي المحمود، الذي يسكن في منطقة الشعب، ذات الأغلبية الشيعية، فقال لـ"الخليج 365" إنه شاهد عربات أمريكية تتجول في منطقة سكناه، لافتاً النظر إلى أن قوة من الجيش العراقي كانت ترافق القوة الأمريكية.

وتابع: "حين سألت ضابطاً عراقياً كان يرافق القوة الأمريكية عن سبب وجود هذه القوات أخبرني بأنها مهمة استطلاعية".

لكن هذه القوة، بحسب المحمود، كانت تستفسر من الأهالي عن المليشيات ودورها بين السكان، وتطرح "أسئلة تتعلق بكبار قادة مليشيات في الحشد الشعبي".

وشهد العراق وجود مليشيات تأسست على أساس طائفي ومذهبي بعد 2003، أغلبها متهمة بأعمال قتل طائفي، وتعتبر أمريكا أن عدداً منها يتبع إيران وينفذ قادتها أوامر إيرانية.

وجميع المليشيات انضمت منذ صيف 2014 إلى هيئة الحشد الشعبي، التي تأسست وقتذاك نتيجة فتوى للمرجع الشيعي علي السيستاني لمقاتلة تنظيم الدولة.

مخاوف "مليشياوية"

تحركات القوات الأمريكية في العراق أثارت مخاوف داخل الأوساط القيادية في الفصائل والكتائب التابعة للحشد الشعبي من احتمال استهداف شخصيات قيادية في عمليات تنفذها وحدات خاصة تابعة للجيش الأمريكي، بحسب أبو مجتبى التميمي منتسب في إحدى فصائل الحشد الشعبي.

التميمي قال لـ"الخليج 365": إن "القيادات العليا في الحشد الشعبي خططت لمواجهة أي اعتداء من قبل القوات الأمريكية، وأيضاً صدرت أوامر بإعادة انتشار لفصائل الحشد في جميع محافظات العراق، إضافة إلى ضبط النفس في مقابل ما تبديه القوات الأمريكية من تحركات استفزازية، والرد في حال تعرض مقاتلو الفصائل إلى الهجوم من قبل تلك القوات".

وأشار التميمي إلى أن "القوات الأمريكية استدعت من كان يعمل معهم من قادة فصائل الصحوة؛ وذلك من أجل إعادتهم إلى العمل في قوات عسكرية جديدة ستدعم ظهورها القوات الأمريكية وتنشرها في عدة محافظات".

وكانت القوات الأمريكية دعمت تشكيل قوات من العشائر العراقية لمقاتلة تنظيم القاعدة في 2006، أطلقت عليها قوات الصحوة.

وكان سياسيون أكدوا لوسائل الإعلام أن القوات الأمريكية تخطط لعمليات عسكرية تستهدف بها فصائل وقيادات في مليشيات تابعة للحشد الشعبي.

وفي السياق يرى المحلل السياسي العراقي، إياد الدليمي، أن "نفوذاً إيرانياً يوجد في العراق"، واصفاً هذا النفوذ بـ"الكبير والكبير جداً"، معتبراً أن حديث أمريكا حول تقليص هذا النفوذ "بحاجة إلى استراتيجية كبيرة يجب أن تبدأ من العراق أولاً قبل أن تبدأ من أمريكا".

الدليمي أضاف في حديثه لـ"الخليج 365": إن "الحديث عن سعي أمريكي لتقليص النفوذ الإيراني في العراق هو مطروح كحديث في أروقة السياسية الأمريكية، ودهاليز البيت الأبيض، ولكن فعلياً لا يبدو أن هناك أي خطة أو رؤية".

ويرى أن واشنطن "فقدت الثقة بأغلب القوى السياسية العراقية قبل أن تفقد تأثيرها العسكري".

وتابع يقول: "ما نشاهده اليوم ربما يكون رسالة طمأنة أمريكية لبعض القوى السياسية العراقية التي ترى أهمية تقليص النفوذ الإيراني، ولكن ذلك غير كاف؛ فهناك اليوم الكثير من الشائعات عن قيام قوات أمريكية بمتابعة قادة المليشيات، قد يكون بعضها صحيحاً".

وبحسب قول الدليمي، فإن "أمريكا تريد أن تضغط على إيران، ولكن لا تريد الصدام معها، والضغط الأمريكي سيكون موجهاً للداخل الإيراني الذي قد يدفع إيران إلى تقليص انتشارها في العراق وسوريا وربما حتى اليمن ولبنان".