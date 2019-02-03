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انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يزور الكويت الاثنين المقبل والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 08:22 صباحاً - يتوجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى دولة الكويت، الاثنين المقبل، في زيارة يلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، بحسب ما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم السبت.
وهذه الزيارة هي الأولى لأمير قطر إلى الكويت منذ مايو 2018، والتي قدم خلالها لنظيره الكويتي صباح الأحمد الصباح، تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وكان أمير الكويت هنأ نظيره أمير دولة قطر، أمس الجمعة، بفوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة كأس آسيا 2019.
يشار إلى أن الكويت تبذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين حصاراً على قطر.
إلا أن العلاقات بين الكويت وقطر شهدت تطوراً ملحوظاً منذ بدء الأزمة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.
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