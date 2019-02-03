الان تتابع احتجاز أكثر من 1300 شخص على الحدود الألمانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:

أفادت صحيفة “بيلد أم سونتاج” الألمانية اليوم الأحد نقلاً عن مسؤولين في وزارة الداخلية في برلين بأن أكثر من 1300 شخص تم احتجازهم عند معابر الحدود الألمانية العام الماضي بسبب انتهاكات لحظر دخولهم إلى البلاد.

وذكر التقرير أن 1369 لاجئاً كانت طلبات اللجوء الخاصة بهم قد رفضت وآخرين تم ترحيلهم بالفعل. واستقل نحو 236 شخصاً طائرات وعادوا مرة أخرى إلى ألمانيا رغم ترحيلهم. ووفقاً للتقرير، فقد تم منع ما مجموعه 37982 عملية دخول إلى البلاد.