الحكومة اللبنانية: نستعد لقرارات صعبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيروت

خصص مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأولى في قصر بعبدا الرئاسي، برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.

وأعلن وزير الإعلام في الحكومة الجديدة جمال الجراح، خلال تلاوته بيان جلسة مجلس الوزراء، أنه «تم تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري، وستعقد اللجنة أولى اجتماعاتها غدا».

وقال الجراح إن الرئيس عون هنأ الوزراء الجدد في بداية الجلسة، ولا سيما السيدات، وقال «أمامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها متحدين، والظروف لا تسمح لنا بإضاعة الوقت».

ونقل الجراح عن رئيس الحكومة سعد الحريري قوله: «إن الوقت الآن هو وقت العمل، هناك تحديات كثيرة علينا مواجهتها والخلافات السياسية تكلف الدولة، وهناك قرارات صعبة يجب أن نتخذها لاسيما الحد من الهدر والفساد وهناك تحديات إقليمية صعبة».

واكتمل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الخميس برئاسة سعد الحريري، وهي تضم 30 وزيرا، بينهم أربع سيدات.