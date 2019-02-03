شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بلال النحال يطالب بفرض عقوبات فورية على كل من يلوث مياه النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بلال النحال، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوى، ومحافظ البحيرة حول تلوث مياه نهر النيل.
وأضاف عضو مجلس النواب عن البحيرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن محافظة البحيرة تتعرض الفترة الماضية من تلوث لمياه النيل، وذلك يؤثر بشكل رئيسى على مياه الشرب ومحطات المياه وانقطاع فى المياه، مما يتسبب ذلك فى أزمة تواجه قاطنى المحافظة، وطالب عضو مجلس النواب بحلول جذرية لذلك، ومواجهة وفرض العقوبات على كل من يقوم بتلويث مياه النيل فورا.
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