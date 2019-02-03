الحياة: باسيل يغادر بيروت اليوم متوجهاً الى بلجيكا

ذكرت صحيفة "الحياة " ان وزير الخارجية جبران باسيل يغادر بيروت اليوم متوجهاً الى بلجيكا للمشاركة في مؤتمر يُعقد هناك لعدد من وزراء الخارجية الاوروبيين والعرب، حيث يُلقي كلمة لبنان. ثم ينتقل الى باريس لالقاء محاضرة في معهد العلوم السياسية الذي يُعد اكبر معهد لتخريج كبار العاملين في الحقل السياسي والذي تخرّج منه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وبحسب ما اشارت "الحياة"، فان لقاءات عدة ستحصل مع بعض المسؤولين الفرنسيين، قبل ان يعود باسيل الى بيروت الجمعة المقبل.
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