الحياة: باسيل يغادر بيروت اليوم متوجهاً الى بلجيكا

ذكرت صحيفة "الحياة " ان وزير الخارجية ​جبران باسيل​ يغادر ​بيروت​ اليوم متوجهاً الى ​بلجيكا​ للمشاركة في مؤتمر يُعقد هناك لعدد من وزراء الخارجية الاوروبيين والعرب، حيث يُلقي كلمة ​لبنان​. ثم ينتقل الى ​باريس​ لالقاء محاضرة في معهد ​العلوم​ السياسية الذي يُعد اكبر معهد لتخريج كبار العاملين في الحقل السياسي والذي تخرّج منه الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​.

وبحسب ما اشارت "الحياة"، فان لقاءات عدة ستحصل مع بعض المسؤولين الفرنسيين، قبل ان يعود باسيل الى بيروت الجمعة المقبل.