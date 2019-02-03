العداء عند المسيحي

علمنا السيد المسيح انه كامل لإنه اله، وبالتالي لا يمكن ان يدخل الشر والحقد الى قلبه. لذلك هو لا يفكر مثلنا ولا ينظر الينا كنظرتنا الى الانسان الآخر، ولا يهمه ان كان سامريا ام يهوديا (كما يوضح الانجيل) فعطاؤه مجاني وللجميع، وعلينا ان نختار قبول هذه النعمة المجانية ام لا.
لا يحتفظ الله بما يملكه لنفسه، ولا يقدمه فقط لمن يبادله الحب بل يقدمه للجميع انما لن يستفيد منه الا من يسلم نفسه لله وللمحبة المطلقة.
لا يمكن للمسيحي ان يعادي لان سلاحه المحبة.
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