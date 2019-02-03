حكومة الهند تعين رئيسا جديدا لمكتب التحقيقات المركزي

عينت ​الحكومة​ الهندية، مديرا جديدا لمكتب التحقيقات المركزي وذلك بعد 3 أسابيع من إقالة المدير السابق، إثر تبادل الاتهامات مع نائبه بشأن قبول رشا والتدخل في التحقيقات.

ولفتت الحكومة إلى انه تم تعيين ريشي كومار شوكلا مديرا لمكتب التحقيقات المركزي لمدة عامين، والمكتب يماثل مكتب التحقيقات الاتحادي في ​الولايات المتحدة​.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن شوكلا كان مديرا عاما لشرطة ولاية ماديا براديش. ويتولى المكتب التحقيق في قضايا كبرى منها مزاعم احتيال بقيمة ملياري ​دولار​ في بنك البنجاب الوطني ترتبط بملياردير الألماس الهارب نيراف مودي، وإطلاق ​الشرطة​ النار على محتجين في جنوب الهند.