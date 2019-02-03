الشرق الأوسط:واشنطن توافق على منطقة أمنية شمال شرقي سوريا وتتمسك بقاعدة التنف

أكدت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "​واشنطن​ و​أنقرة​ اتفقتا على عدد من المبادئ المتعلقة بإقامة منطقة أمنية شمال شرقي ​سوريا​ بعد الانسحاب الأميركي، مع تمسك واشنطن بقاعدة التنف للحد من نفوذ ​إيران​"، موضحة أن "نقاط الاتفاق تضمنت اعتماد اسم "المنطقة ​الأمن​ية حمايةً للأمن القومي التركي" وليس "المنطقة العازلة" وأن يكون عمقها 20 ميلاً، أي بين 20 و32 كيلومتراً خالية من القواعد العسكرية الأميركية ونزع ​السلاح​ الثقيل من "الوحدات الكردية".

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