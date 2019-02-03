ذكرت قناة الحرة الأميركية، أن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون دعا العسكريين الفنزويليين للانضمام إلى معسكر خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد بالوكالة، على غرار الجنرال في القوات الجوية فرانشيسكو يانير.
يشار إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد الشهر الماضي.. وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون دعا العسكريين الفنزويليين للانضمام إلى معسكر غوايدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.