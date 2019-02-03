بولتون دعا العسكريين الفنزويليين للانضمام إلى معسكر غوايدو

ذكرت قناة الحرة الأميركية، أن مستشار ​البيت الأبيض​ للأمن القومي ​جون بولتون​ دعا العسكريين الفنزويليين للانضمام إلى معسكر ​خوان غوايدو​، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد بالوكالة، على غرار الجنرال في القوات الجوية فرانشيسكو يانير.

يشار إلى أن ​فنزويلا​ تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد الشهر الماضي.. وأعلنت دول عديدة من ضمنها ​الولايات المتحدة​ الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.