غوايدو يدعو الفنزويليين إلى مزيد من التظاهرات للإطاحة بمادورو

دعا المعارض الفنزويلي ​خوان غوايدو​، أمام آلاف من أنصاره في ​كراكاس​، إلى تنظيم مزيد من التظاهرات بهدف الإطاحة بالرئيس ​نيكولاس مادورو​ الذي لا يزال يقاوم الضغوط لإجراء ​انتخابات​ رئاسية.

ونزل آلاف المعارضين الفنزويليين الى الشارع لمطالبة مادورو بالتنحي بدعوة من رئيس البرلمان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد، وذلك في الذكرى العشرين للثورة البوليفارية التي قادها الزعيم الراحل ​هوغو تشافيز​.

وقبل بدء التظاهرات، تلقى غوايدو دعما لافتا بعد أن أعلن جنرال في سلاح الجو الفنزويلي انشقاقه ليصبح أرفع ضابط ينشق ويعترف برئيس الجمعية الوطنية رئيسا للبلاد.

ودعت ​واشنطن​ العسكريين الفنزويليين للانضمام الى معسكر غوايدو على غرار الجنرال في القوات الجوية فرانشيسكو يانيز الذي أعلن أنه لم يعد يعترف بـ"السلطة الديكتاتورية" لمادورو.

واعترفت واشنطن بغوايدو رئيسا شرعيا لبلاده قبل 10 أيام، فيما قالت أربع دول أوروبية كبرى، ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إسبانيا​، إنّها ستعترف بغوايدو إذا لم يدعُ مادورو لانتخابات رئاسية خلال مهلة ثمانية أيام تنتهي منتصف ليل الأحد.