وزير العدل الإستوني طالب روسيا بتعويض بلاده عن أضرار الاحتلال السوفيتي

طالب وزير العدل الإستوني أورماس رينسلو، روسيا بتعويض بلاده عن أضرار الاحتلال السوفيتي، مشيراً إلى ان "روسيا انتهكت معاهدة تارتو إبان الحقبة السوفيتية ويجب أن تعوض بلاده عن الأضرار التي تسببت بها".
وأكد انه "لا يجوز أن تكون المسؤولية عن الوراثة القانونية انتقائية. لقد احتل الاتحاد السوفييتي إستونيا منتهكا بذلك اتفاقية تارتو للسلام. وروسيا تعتبر وريثة الاتحاد السوفيتي من الناحية القانونية، ولذلك يجب أن تعترف بهذا الاحتلال، ووفقا للقانون الدولي يجب عليها تعويضنا عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال السوفيتي".
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