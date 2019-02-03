ظریف: من العبث التوقيع على اتفاقيات مع اميركا

علق وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف على رار الاميركي الاخير بالانسحاب من معاهدة الحد من ​الاسلحة​ النووية متوسطة المدى، معتبراً انه "من العبث التوقيع على اتفاقيات مع ​اميركا​ في ضوء انسحابها من العديد من الاتفاقيات والمعاهدات".

ولفت إلى أن "انسحاب آخر من اتفاق آخر من قبل ​حكومة​ الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​؛ هذه المرة من معاهدة الحد من ​الصواريخ​ متوسطة المدى ولم يكن ​الاتفاق النووي​ مع ​ايران​ فقط"، مشيراً إلى أنه "یبدو ان هذه الجماعة تشعر بالحساسیة تجاه اي شيء موقع علیه من قبل ​الولايات المتحدة الاميركية​".