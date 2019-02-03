ظریف: من العبث التوقيع على اتفاقيات مع اميركا

علق وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف على رار الاميركي الاخير بالانسحاب من معاهدة الحد من الاسلحة النووية متوسطة المدى، معتبراً انه "من العبث التوقيع على اتفاقيات مع اميركا في ضوء انسحابها من العديد من الاتفاقيات والمعاهدات".
ولفت إلى أن "انسحاب آخر من اتفاق آخر من قبل حكومة الرئيس الاميركي دونالد ترامب؛ هذه المرة من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة المدى ولم يكن الاتفاق النووي مع ايران فقط"، مشيراً إلى أنه "یبدو ان هذه الجماعة تشعر بالحساسیة تجاه اي شيء موقع علیه من قبل الولايات المتحدة الاميركية".
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