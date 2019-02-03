احتجاجات في المكسيك لإدانة العنف والقتل ضد النساء

تظاهر العشرات في ​مكسيكو​ سيتى، بسبب ​العنف​ والقتل ضد النساء في ​المكسيك​.

ورفعت الفتيات لافتات تندد بالعنف الجسدي والقتل في المكسيك ضد السيدات وكذلك شارك العشرات في التظاهرات وهن يرتدين الزي التقليدي في مدينة مكسيكو سيتى لإدانة العنف ضد ​المرأة​.

وطالبت المحتجات بتوجيه الانتباه للنساء اللواتي يتعرضن للعنف وأخريات لقين حتفهن لعدم وجود تشريعات لحماية المرأة، ودعت المتظاهرات ​الحكومة​ إلى بذل المزيد من الجهد لاصدار تشريعات لحماية النساء .