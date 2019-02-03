احتجاجات في المكسيك لإدانة العنف والقتل ضد النساء

تظاهر العشرات في مكسيكو سيتى، بسبب العنف والقتل ضد النساء في المكسيك.
ورفعت الفتيات لافتات تندد بالعنف الجسدي والقتل في المكسيك ضد السيدات وكذلك شارك العشرات في التظاهرات وهن يرتدين الزي التقليدي في مدينة مكسيكو سيتى لإدانة العنف ضد المرأة.
وطالبت المحتجات بتوجيه الانتباه للنساء اللواتي يتعرضن للعنف وأخريات لقين حتفهن لعدم وجود تشريعات لحماية المرأة، ودعت المتظاهرات الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لاصدار تشريعات لحماية النساء .
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