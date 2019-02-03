محمد بن راشد رحب بزيارة البابا: ستسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش

رحب نائب رئيس الدولة رئيس ​مجلس الوزراء​ الاماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بـ"زيارة ​البابا فرنسيس​ إلى دولة ​الإمارات​"، مؤكداً "تطلع الإمارات قيادة وشعباً إلى هذه الزيارة التاريخية كي تسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتناغم والتلاقي الثقافي والحضاري بين مختلف مكونات الطيف البشري".

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