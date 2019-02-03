"يونهاب": مباحثات أميركية كورية شمالية في بانمونغوم تحضيرا للقمة

ذكرت وكالة "يونهاب" بأن "​الولايات المتحدة​ و​كوريا الشمالية​ ستعقدان اجتماعا بشأن التحضير للقمة الثانية بين زعيمي البلدين في قرية بانمونغوم على الحدود بين الكوريتين"، مشيرةً إلى أن "موعد ومكان مفاوضات كوريا الشمالية والولايات المتحدة لم يتم الإعلان عنه بعد لكن في الوقت الحالي تعد بانمونغوم المكان الأكثر احتمالا للمفاوضات".

ورجحت الوكالة "أن تبدأ المفاوضات يوم الاثنين، وسيشارك من الجانب الأميركي الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية ستيف بيغن"، مرجحة "أن تستمر المفاوضات بين الجانبين أكثر من يوم"، منوهة بأن "هناك العديد من القضايا التى تحتاج للمناقشة قبل القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".