سيتم إجلاء العائلة المالكة البريطانية في حال حدوث إضطرابات بسبب "البريكست"

ذكرت وكالة "رويترز" أن المسؤولين البريطانيين قاموا بإعادة إحياء خطط الطوارئ الخاصة ب​الحرب الباردة​ لنقل العائلة المالكة في حالة حدوث أعمال شغب في لندن، بسبب خروج ​بريطانيا​ من الإتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

بدورها، ذكرت صحيفة صنداي ​تايمز​ نقلا عن مصدر لم يذكر اسمه من مكتب ​الحكومة​ أن "خطط الاجلاء الطارئة هذه موجودة منذ الحرب الباردة لكن تم اعادة توظيفها الان في حالة حدوث اضطرابات مدنية في أعقاب خروج بريطانيا من الصفقة.

وقالت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" أنها علمت بخطط لنقل العائلة المالكة، بما في ذلك الملكة إليزابيث، إلى أماكن آمنة بعيداً عن لندن.