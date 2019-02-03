قرقاش: زيارة البابا وشيخ الأزهر إلى الامارات تحمل قيمة إنسانية عظيمة

لفت وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​​أنور قرقاش​ إلى أن "​الامارات​ ترحب بضيوف الدولة ​البابا فرنسيس​ وفضيلة الإمام الأكبر ​أحمد الطيب​ شيخ ​الأزهر​، وهي زيارة تحمل قيمة إنسانية عظيمة تضيف بها دولتنا صفحة جديدة في تاريخ التآخي والتسامح بين البشر باختلاف دياناتهم وثقافاتهم".

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