أبو الغيط يدعو لحل شامل لمشكلة الميليشيات المسلحة الليبية

دعا الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، ​أحمد أبو الغيط​ إلى "حل شامل لمشكلة الميليشيات المسلحة الليبية"، محذرا من أن "عدم الحل لن يضمن الإتمام الناجح للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة".

وشدد على "ضرورة التوصل إلى حل جذري وشامل ودائم لمشكلة الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة"، مشيراً إلى أنه "بدون هذا الحل لن يتسنى تحقيق التقدم المأمول على صعيد المسار السياسي وضمان الإتمام الناجح للاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة".