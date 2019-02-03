صنداي تلغراف: محور كراهية إسرائيل اكتسب دما جديدا

أشارت صحيفة "الصنداي تليغراف" في مقال عن "كراهية ​إسرائيل​" إلى تقرير معهد الأبحاث السياسية اليهودي الصادر هذا الأسبوع والذي "يوضح وجود رابط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية" حيث كشف التقرير أن الأشخاص الذين يركزون نشاطهم على معاداة إسرائيل يكونون أكثر ميلا إلى معاداة للسامية حسب ما تقول بيرشيل.

وشرحت الصحيفة العديد من انواع الكراهية الموجودة في المجتمع الانجليزي لتدلف منها إلى أن معاداة السامية تغيرت من ناحية الشكل حيث أصبحت تنتشر في ميادين مواقع التواصل الاجتماعي مثل ​تويتر​ و​فيسبوك​، كما ان محور كراهية إسرائيل اكتسب دما جديدا وعناصر أخرى قام بعضهم بكتابة خطاب لبي بي سي يطالبونها فيه بمقاطعة مسابقة يوروفيجن التي تجرى خلال أشهر لأنها ستقام في ​تل أبيب​ في إسرائيل.