قتل 11 شخصا بينهم 4 أطفال في ​حي صلاح الدين​ ب​محافظة حلب​ وتم انتشال شخص على قيد الحياة أسعف إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج. وأوضخ قائد شرطة محافظة حلب اللواء عصام الشلي أن البناء مؤلف من خمسة طوابق ويقع في منطقة مخالفات متضررة جراء الاعتداءات الإرهابية على المنطقة، مشيرا الى أن فرق ​الدفاع المدني​ والإطفاء وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية توجهت فور الانهيار صباح اليوم للموقع وبدأت بإزالة الأنقاض وانتشال الضحايا.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 شخصا بانهيار مبنى سكني في حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.