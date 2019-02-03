سفير فنزويلا في العراق أعلن اعترافه بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد

أعلن السفير الفنزويلي في ​العراق​ جوناثان فيلاسكو راميريز اعترافه بزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ رئيسا مؤقتا للبلاد، مشيراً إلى ان "مكاننا الوحيد هو إلى جانب الشعب و​الدستور​ والبرلمان الفنزويلي. المهندس غوايدو يمتلك حقا وواجبا دستوريا لتولي منصب ​رئيس الجمهورية​ وغوايدو، أنت على الجانب الصحيح من التاريخ والناس والدستور ومادورو وعصابته المغتصبة للسلطة تجاوزوا كل الخطوط المسموح بها".

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