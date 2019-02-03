الأوبزرفر: البابا يواجه انتقادات شديدة بسبب زيارته إلى الامارات

أشارت صحيفة "الأوبزرفر" في مقال تتناول فيه زيارة ​البابا فرانسيس​ للامارات، إلى انه "من المتوقع أن يقيم البابا قداسا في ​أبوظبي​ أمام حشد قد يصل إلى 120 ألف شخص في أول زيارة بابوية لجزيرة العرب التي كانت مهدا للإسلام وذلك بناء على دعوة من الشيخ محمد بن زايد بن نهيان، ولي عهد ابوظبي، بمناسبة عام التسامح في الإمارات.

وأشارت إلى أن البابا يواجه انتقادات شديدة بسبب هذه الزيارة رغم دور الإمارات في الحرب في ​اليمن​ حيث أنها مشاركة في التحالف الذي تقوده ​السعودية​ لمحاربة الحوثيين في اليمن. وأضافت ان "البابا سيضع أيضا حجر الأساس بالمشاركة مع شيخ الأزهر الشيخ ​أحمد الطيب​ لكنيسة ومسجد علاوة على توقيع إعلان مشترك يعبر عن الاحترام المتبادل بين الديانتين، الإسلام و​المسيحية​، بالنيابة عن الملايين من أتباعهما".

ونقلت عن المبعوث الرسولي للفاتيكان في جنوب الجزيرة العربية بول هيندر، قوله "هذه بالطبع زيارة تاريخية لأنها المرة الاولى التي يزور فيها أحد الباباوات جزيرة العرب وهو الأمر الذي لم يكن أحد يفكر فيه او يتوقعه قبل ذلك". وذكرت أن المعارضين لزيارة البابا يعتبرون أنه ورط نفسه في التعاون مع دولة الإمارات التي تشارك في الحرب في اليمن.