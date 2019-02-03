قمة تجمع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان على أرض الإمارات.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لعقد قمة مشتركة مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وذلك ضمن عدة فعاليات تشملها الزيارة المشتركة لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى الإمارات.

وتأتي زيارة الطيب، إلى الإمارات، تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ومن المقرر أن يُعقد على هامش الزيارة مؤتمر تحت عنوان "لقاء الأخوة الإنسانية" وذلك يومي 3 و 4 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من كبار القيادات الدينية والفكرية في العالم.