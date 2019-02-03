يوفر 11 ألف فرصة عمل.. "سعفان" يفتتح ملتقى توظيفي ببني سويف اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، بالصالة المغطاة باستاد بني سويف الرياضي، فعاليات ملتقى توظيف للشباب يوفر 11 ألف فرصة عمل للذكور والإناث.

ويشارك في الملتقى نحو 50 شركة، بحد أدنى للأجور 1500 جنيه وأقصى 3000 جنيه، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".