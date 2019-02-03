ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" نقلاً عن مصدر في الحكومة البريطانية لم يكشف عن هويته أن خطط الطوارئ لإنقاذ العائلة المالكة خلال الحرب الباردة قد تم "إعادة تطويعها" خلال الأسابيع الأخيرة استعداداً لاحتمال حدوث اضطرابات في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون التوصل إلى اتفاق.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الخطط كانت موضوعة في الأصل للتعامل مع حالة وقوع هجوم نووي من الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

وتشمل الخطط نقل الملكة ودوق أدنبره من لندن إلى مكان غير معلوم.

كانت هذه تفاصيل خبر خطة لانقاذ ملكة بريطانيا حال وقوع شغب جراء عدم التوصل لاتفاق بشأن "بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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