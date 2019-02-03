أستراليا ستنقل آخر مجموعة من الأطفال اللاجئين بمراكز الاحتجاز إلى أميركا

قالت الحكومة الأسترالية في كانبيرا اليوم الأحد إن أستراليا تستعد لنقل آخر أربعة أطفال متبقين في مراكز احتجاز المهاجرين وإرسالهم إلى الولايات المتحدة مع أسرهم لإعادة توطينهم.

ويعيش نحو 220 طفلاً في مراكز احتجاز تديرها أستراليا في جزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادي منذ عام 2013، ولكن حملة احتجاج ضخمة في أستراليا دعت إلى إخراج الأطفال من ناورو، بدأت العام الماضي، أجبرت الحكومة على إجلائهم.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي تولى رئاسة الحكومة في نهاية أغسطس الماضي عندما كان لا يزال هناك نحو 120 طفلاً في مراكز الاحتجاز، اليوم الأحد إن هذا يعد دليلاً على سياسة حكومته.

وتابع موريسون في بيان مشترك مع وزير الهجرة ديفيد كولمان "منذ ذلك الحين وكما اتضح في ذلك الوقت كنا نعمل بهدوء ومنهجية من خلال هذه العملية دون المساس بسلامة عملية الحدود السيادية."

وألقى موريسون باللوم على حزب العمال المعارض لوضع الأطفال في مراكز الاحتجاز، على الرغم من أن موريسون نفسه -خلال توليه منصب وزير الهجرة - أشرف على احتجاز طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الشواطئ الأسترالية عن طريق القوارب.