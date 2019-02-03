عاصفة شتوية عاتية تجتاح كاليفورنيا الأمريكية

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا تشهد عاصفة شتوية ترافقها أمطار غزيرة ورياح عاتية قد تؤدي إلى فيضانات وانهيارات طينية في مناطق حضرية وأن الأمطار ستستمر في الهطول دون توقف حتى ليل السبت بتوقيت الولايات المتحدة.
وقالت الهيئة في بيان "بدأت العاصفة ضرب مقاطعة سانتا باربرا صباح السبت حيث هطلت أمطار غزيرة رافقتها رياح وصلت سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة، وصدرت تحذيرات من احتمال وقوع فيضانات مفاجئة في بعض
وأكد خبير الأرصاد في الهيئة ريتش ثومبسون أن هذه عاصفة كبيرة للغاية قادمة عبر جنوب كاليفورنيا من شرق المحيط الهادي، وقد تكون هناك احتمالات لتدفقات طينية وأنقاض طفيفة، ووقوع حوادث مرور وفيضانات في مناطق حضرية.
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