حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الأحد، صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الإثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بحدود 5 درجات مئوية في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو بعد غد، الثلاثاء، غائما جزئيا ومغبرا وجافاً على مختلف المناطق، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .