الان تتابع التحالف يدمر آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي في صعدة وتعز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تلقت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية في محافظة صعدة بضربات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي.
ونقلت وكالة “2ديسمبر” الإخبارية اليمنية، عن مصدر عسكري القول، إن “مقاتلات التحالف دمرت عربة عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في وادي الفحلوين القريب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة”.
وأوضح المصدر أن العربة العسكرية الحوثية كانت تحمل أسلحة وعتاد.
واستهدفت مقاتلات التحالف العربي في محافظة تعز، تجمعات لمسلحي ميليشيا الحوثي في منطقة البرح بمديرية مقبنة، وتكبدت الميليشيات الحوثية خسائر في العدد والعتاد.
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