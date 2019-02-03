شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ثروت الخرباوى يعقد ندوة لكشف تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حزب المحافظين اليوم الأحد الموافق 3 فبراير، ندوة بعنوان "آليات فى مواجهة التطرف" بحضور المفكر الإسلامى الدكتور ثروت الخرباوى، رئيس مجلس الحكماء بالحزب، وعدد من قيادات الحزب، وعدد من المفكرين والكتاب، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ويناقش "الخرباوى" خلال الندوة كواليس كتابه الجديد "سر المعبد 2" الذى يكشف عددا من الحقائق والأسرار التى لم تكشف بعد فى تاريخ جماعة الإخوان، كما يناقش الخرباوى آليات تجديد الخطاب الدينى فى مواجهة الفكر المتطرف، ودور الأحزاب السياسية فى خلق رؤية معتدلة لدى الشباب حول الدين والمواطنة.

ومن المقرر أن يعقد الحزب عددا من الندوات بصفة دورية لمناقشة كل الآليات المطروحة لمواجهة الفكر المتطرف وتوعية الشباب من خطورة الأفكار المسمومة التى تستهدف هدم الأوطان، وذلك فى حضور عدد من الباحثين والمفكرين فى هذا الشأن، للمشاركة فى نقاش مفتوح حول الموضوع الذى بات يمثل أهمية قصوى.