شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستقبل وطن ينظم ماراثون رياضى بمدينة الشروق فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، ماراثون رياضى بمدينة الشروق، بمشاركة شباب الحزب وعدد من القيادات الشعبية والتفيذية بالمدينة. يأتى ذلك الماراثون ضمن العديد من الأنشطة المجتمعية التى ينظمها الحزب خلال الآونة الأخيرة، حيث حمل المشاركون فى الماراثون أعلام مصر.















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