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صور.. مستقبل وطن ينظم ماراثون رياضى بمدينة الشروق فى القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، ماراثون رياضى بمدينة الشروق، بمشاركة شباب الحزب وعدد من القيادات الشعبية والتفيذية بالمدينة.

يأتى ذلك الماراثون ضمن العديد من الأنشطة المجتمعية التى ينظمها الحزب خلال الآونة الأخيرة، حيث حمل المشاركون فى الماراثون أعلام مصر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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