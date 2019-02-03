شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الغول: ننتظر تقييم "الخارجية والتعاون الدولى"بشأن ملف الألغام بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، أن البرلمان ينتظر فى الوقت الحالى التقييم الذى تعمل عليه كل من وزارة التعاون الدولى والخارجية بشأن ملف الألغام التى زرعتها دول أجنبية بالعلمين بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد طلبها مهلة شهرا لإعادة دراسة الملف كاملا.

ولفت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن كل من بريطانيا وإيطاليا وألمانيا خاضت الحرب بالعلمين، وتركت لنا أثرا نعانى منه يصل إلى حد 20 مليون لغم بها، يحتاج إلى الإزالة خاصة أنه يعطل العديد من مشروعات التنمية بهذه المنطقة. وشدد "الغول" على أن هذه الألغام خلفت آلاف الجثث والمصابين ممن يعيشون حالياً بأطراف مبتورة.

وطالب الغول أن تتحمل هذه الدول مسئوليتها فى تعويض الدولة المصرية ماليا، والمواطنين الذين أضيروا بسبب هذا الأمر، مؤكدا أنه يعد مطالبة شعبية وليست مطالبة حكومية، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بجديد وتحدث من دول لأخرى بمليارات الدولارت.

وشدد الغول أن هذه الدول عليها تحمل مسئوليتها التاريخية والإنسانية، تجاه ما قاموا به، وتعويض مصر ماليا عما أضرتنا به.